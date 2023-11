Stories La Dernière Tournée – Le 13eme Art, Paris LE 13EME ART, 23 janvier 2025, PARIS.

Stories La Dernière Tournée – Le 13eme Art, Paris LE 13EME ART. Un spectacle à la date du 2025-01-23 à 19:00 (2024-11-15 au ). Tarif : 24.0 à 64.0 euros.

STORIES, LA DERNIÈRE TOURNÉEAprès plus de 100 000 spectateurs en France et à l’international, le phénomène revient à Paris ! Entre tradition et modernité, « Stories » donne aux claquettes une impulsion nouvelle.Élégance et explosivité se mêlent pour donner vie à un spectacle narratif d’1h15 au rythme effréné. Le spectacle retrace l’histoire d’Icare, un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste. Lauréat de 3 Trophées de la Comédie Musicale, « Stories » est le premier spectacle de la RB Dance Company, la compagnie créée par Romain Rachline Borgeaud.Finaliste de « La France a un Incroyable Talent », la RB arpente les plateaux TV comme « Le Late d’Alain Chabat », « Danse avec les Stars », « Le Grand Echiquier » et « Miss France ». La compagnie française se produit désormais sur les plus grandes scènes internationales.Chorégraphe, metteur en scène, compositeur & parolier : Romain RACHLINE BORGEAUDAvec : Angel CUBERO, Paul REDIER, Geoffrey GOUTORBE, Aaron Colston AVELLA HILES, Lisa DELOLME, Sandra PERICOU, Antoine NYA, Jérôme LOUIS, Deborah LOTTI, Raffaele LUCANIA, Malory HYVELINAssistante mise en scène : Houdia PONTYAssistante chorégraphe : Sacha NÉELScénographe : Federica MUGNAIDurée du spectacle : 1h15 Stories Stories

LE 13EME ART PARIS PLACE D’ITALIE Paris

