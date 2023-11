Zéphyr LE 13EME ART, 27 juin 2024, PARIS.

Zéphyr LE 13EME ART. Un spectacle à la date du 2024-06-27 à 21:00 (2024-06-12 au ). Tarif : 20.0 à 59.0 euros.

Le 13eme Art (L-D-21-004320) présente : ce spectacle. Après le triomphe de Pixel en 2021 et 2022 au 13eme Art, Mourad Merzouki nous revient pour une série exceptionnelle avec un nouveau projet en relevant le défi d’un corps à corps avec le vent dans une époustouflante odyssée créée à l’occasion de la mythique course du Vendée Globe.Dans une scénographie époustouflante, Mourad Merzouki embarque ses danseurs vers un océan d’imaginaires.Entouré de ses fidèles collaborateurs à la musique, à la lumière et un décor mouvant, le chorégraphe sculpte le vent pour exalter la danse dans un jeu avec les forces indomptables de la nature.À l’épreuve des souffles, tempêtes et marées, les corps de ses 10 danseurs virtuoses transcendent le mouvement pour donner forme à l’invisible et vie à la matière dans une aventure collective entre Orient et Occident, où souffle un doux vent de légèreté : le Zéphyr.Ne manquez sous aucun prétexte ce nouvel opus de Mourad Merzouki, qui participera en tant que chorégraphe, à la Cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024.Spectacle sans entracte ZEPHYR ZEPHYR

Votre billet est ici

LE 13EME ART PARIS PLACE D’ITALIE Paris

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici