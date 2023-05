SHERLOCK HOLMES, L’AVENTURE MUSICALE LE 13EME ART, 24 octobre 2023, PARIS.

SHERLOCK HOLMES, L’AVENTURE MUSICALE LE 13EME ART. Un spectacle à la date du 2023-10-24 à 14:30 (2023-10-24 au ). Tarif : 19.0 à 45.0 euros.

SHERLOCK HOLMESL’Aventure Musicale Découvrez Sherlock Holmes l’Aventure Musicale par les créateurs de PIRATES : Le Destin d’Evan Kingsley. Retrouvez le plus célèbre des détectives dans une histoire inédite ! Londres, 1910. La nouvelle défraie la chronique : la statue Aztèque du dieu Tezcatlipoca , joyau du grand musée national, a été volée ! Le célèbre détective privé Sherlock Holmes est en charge de l’enquête, accompagné de son fidèle acolyte le docteur Watson. Mais voici qu’une jeune détective, Emma Jones, se retrouve elle aussi sur la piste du crime. Séduit par ses talents et sa détermination, Sherlock lui propose alors de faire équipe, au grand dam du Dr.Watson. L’affaire les mènera bien au-delà d’un simple vol. Au rendez-vous : une grande aventure teintée de mystères, d’étranges intrigues et de conspirations inattendues ! Pour résoudre cette énigme, nos héros devront parcourir le monde, percer les secrets des Indes, découvrir les rites du Mexique ou encore s’enquérir au cœur de l’Irlande ! Seront-ils capables de retrouver la statue et de confondre les coupables ? Les réponses promettent de bien belles surprises ! Un spectacle musical haut en couleurs ! Une enquête qui tient en haleine, des chorégraphies époustouflantes ! Neuf artistes sur scène qui vous embarquent dans un magnifique voyage !De somptueux décors physiques et vidéos vous immergent dans le Londres d’époque, ainsi que dans de nombreux pays à travers le monde. En outre, le mapping et les effets vidéo permettent une forte interactivité entre la scène et le public !Joie, découverte, émotion, suspens, musiques rythmées et entraînantes, Sherlock Holmes l’Aventure Musicale vous promet un moment inoubliable ! Le spectacle dans les médias« On salue la mise en scène, les mappings vidéo et le rythme. Beaucoup de savoir-faire ! » FEMME ACTUELLE« Commence un tour jubilatoire, jalonné de péripéties et de musiques, sur fond de mapping vidéo » PRIMA« Neuf artistes portent cette adaptation très réussie » LE PARISIEN« Ce spectacle débordant d’énergie s’adresse aux petits comme aux grands » LA FRINGALE CULTURELLE« A la manière d’une véritable histoire de Sherlock Holmes qui surprend le lecteur jusque dans les dernières pages de ses nouvelles. » MUSICALE AVENUE« C’est un show d’époque de haut vol, aussi fluide qu’évident, où les femmes ont leur rôle à jouer et non des moindres. » SORTIZ« Autre point que vous avons apprécié : la qualité des textes des chansons » L’INFO TOUT COURT« De l’humour, ce spectacle n’en manque pas et c’est même l’un des ingrédients capital de ce spectacle familial abouti. » TOÏ TOÏ TOÏ« Un livret et des textes sans facilités, pour laisser au jeune public le plaisir de suivre cette intrigue en apprenant et en voyageant réellement , sans chercher à juste plaire » ELEM BLOG Equipe artistiqueHistoire originale : Samuel SafaLivret et paroles : Samuel Safa et Julien SafaMusiques : Samuel SafaMise en scène : Les Frères SafaAvec Bastien Monier – Guillaume Pevée – Marine Duhamel – Oceane Demontis – Lola Rose – Jean Louis Dupont – Melissa Mekdad – Clement Cabrel – Hippolyte Bourdet – Charlène FernandezChorégraphe : Johan NusDécors multimédias : Harold SimonDécors : Matthieu Maurice et RoyMaquillage et coiffure : Magali JunemannCostumes : Julien Safa & Eloise MarchaisLumières : Guillaume Janon Sherlock Holmes, L’Aventure Musicale Sherlock Holmes, L’Aventure Musicale

Votre billet est ici

LE 13EME ART PARIS PLACE D’ITALIE Paris

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici