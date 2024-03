Paris Latino au Café Oz Châtelet Café Oz Châtelet Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h00 à 04h00

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h00 à 04h00

Le jeudi 14 mars 2024

de 20h00 à 04h00

Le jeudi 07 mars 2024

de 20h00 à 04h00

.Public adultes. gratuit

Vous rêvez de vous déhancher au son enivrant de la salsa, du merengue et de la bachata ?

Alors n’hésitez plus, on vous invite tous les jeudis soir à une soirée caliente exceptionnelle placée sous le signe de la passion et du rythme : la soirée Paris Latino du Café Oz Châtelet !

Avec des professeurs passionnés et des DJs déchainés la soirée n’attend plus que vous pour commencer. Alors rendez-vous dès 20h et jusqu’à 4h avec le programme juste ici :

[Cours de salsa cubaine]

20h : débutants

20h45 intermédiaires

Avec Léo & Livan

[Soirée dansante]

21h30 : Salsa cubaine avec Dj Chan Chan

00h30 : Reggaeton & latino mix avec Dj Vace

️Tous les jeudis soirs

️Entrée gratuite

Ouvert à tous

Et rien de mieux pour se rafraichir qu’un bon cocktail en Happy Hour jusqu’à 21h.

Café Oz Châtelet 18 Rue Saint-Denis 75001

Contact : https://cafe-oz.com/cafe-oz-chatelet/

© Guillaume Saix Paris Latino @ Café Oz Châtelet