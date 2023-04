Le Cas Martineke Kooistra – L’Archipel, Paris L’ARCHIPEL THEATRE – SALLE 2, 20 avril 2023, PARIS.

Happy Prod (LIC-R-2021-013225/005879) présente : LE CAS MARTINEKE KOOISTRA Un spectacle d’humour 100 % hollandais ! Un show où on rit mais pas que …Martineke Kooistra propose un répertoire de chansons de cabaret et de music-hall bien de chez elle et inédit en France.Accompagnée par son pianiste, la chanteuse fait son show en hommage aux cabaretier(e)s néerlandais(es), connus pour leur autodérision et leur humour noir.Sous le regard de Flannan Obé, son metteur en scène, elle adapte en français ces chansons néerlandaises (des années 1950 à aujourd’hui) qui témoignent d’un riche et très amusant éclectisme musical. Martineke Kooistra est cash et sensible.Après une longue carrière avec le trio vocal de jazz Sweet System, elle explore désormais la richesse et la drôlerie de sa culture méconnue, mais à découvrir absolument.Réservation PMR : 06.40.81.13.75 Martineke Kooistra Martineke Kooistra

Votre billet est ici

L’ARCHIPEL THEATRE – SALLE 2 PARIS 17 Boulevard de Strasbourg Paris

25.0

EUR25.0.

