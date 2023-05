Les Caroline – L’Archipel, Paris L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE, 5 juin 2023, PARIS.

L'ARCHIPEL – SALLE BLEUE. Un spectacle à la date du 2023-06-05 à 20:30. Tarif : 25.5 à 25.5 euros.

Happy Prod (LIC-R-2021-013225/005879) présente : LES CAROLINEAvec Caroline Loeb et Caroline Montier De Mistinguett à Brigitte Fontaine et Juliette, les deux Caroline laissent libre cours à leur fantaisie dans leur nouveau spectacle musical !Les deux chanteuses comédiennes, Caroline Loeb et Caroline Montier ont concocté en toute inconscience un spectacle musical burlesque et tendre autour d’un répertoire détonnant. De Misstinguett à Brigitte Fontaine en passant par Juliette, Régine et Pauline Carton, elles livrent leurs versions à la fois glamour et décoiffantes de succès populaires ou de perles rares. Accompagnées par Vincent Gaillard, leur pianiste et néanmoins complice, elles déploient toute leur fantaisie pour nous faire rire et nous toucher. Grand huit émotionnel en perspective !Metteur en scène : Caroline Loeb et Flannan ObéAu piano : Vincent GaillardCostumes : Stephan JansonLumières : Arnaud Le DûChorégraphies : Juliette Dragon Genre : Spectacle musicalDurée : 1 heure 10 Les Caroline Caroline Loeb, Caroline Montier

L'ARCHIPEL – SALLE BLEUE PARIS 17 Boulevard de Strasbourg Paris

