Ca C’est D’la Magie ! L’ANTRE ACTE – L’ANTRE MAGIQUE Catégorie d’Évènement: Paris Ca C’est D’la Magie ! L’ANTRE ACTE – L’ANTRE MAGIQUE, 6 mars 2024, PARIS. Ca C’est D’la Magie ! L’ANTRE ACTE – L’ANTRE MAGIQUE. Un spectacle à la date du 2024-03-06 à 14:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Une carte déchirée se reconstitue sous vos yeux ! Des pièces sortent des oreilles des enfants ! Des foulards se nouent et se dénouent tous seuls, apparaissent, disparaissent… Toute une ribambelle de tours qui vous feront dire : « Ca c’est d’la magie ! « . Avec la participation active des enfants. Ballons magiques offerts à chacun. Votre billet est ici L’ANTRE ACTE – L’ANTRE MAGIQUE PARIS 50 RUE ST GEORGES Paris 27.5

Détails
Catégorie d'Évènement: Paris

Autres

Lieu
L'ANTRE ACTE - L'ANTRE MAGIQUE

Adresse
50 RUE ST GEORGES

Ville
PARIS

Departement
Paris

