Dr.Helsé fait son Coming-Out ! L’Angélus Comedy Club Paris, vendredi 9 février 2024.

Dr.Helsé fait son Coming-Out ! L’Angélus Comedy Club Paris Vendredi 9 février, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-09 20:00

Fin : 2024-02-09 21:00

Après le « Maco Show » présenté en 2023 au Théâtre Montmartre-Galabru à PARIS, le Dr. Helsé revient en 2024 avec son nouveau One-Man Show/Stand-Up original et complètement déjanté ! Vendredi 9 février, 20h00 1

Débarquant des Amériques,« Dr.Helsé fait son Coming-Out » dans un One-Man Show 100% Bio,100% Vrai et 100% Dingo dans lequel il vous présente sa nature complexe entre deux averses et vous révèle TOUT sur sa nature profonde et sur sa personnalité aux complexes troubles.

Jonglant entre la pluie guyanaise et la pluie française, immergé entre deux courants : la jungle amazonienne et la jungle des villes, c’est en humour qu’il se confie sur une Nature hostile mais touchante pour la Première fois cette année pour réchauffer vos cœurs et vos corps dès cet hiver avec la meilleure thérapie: le RIRE!

L’Angélus Comedy Club 4 Porte de la Place Champerret, Paris 75017 Quartier des Ternes Paris 75017