Spectacle de marionnettes Cie Zébuline A partir d’1 an Du 02 septembre au 19 novembre A 10h30 Sam/Dim et tous les jours pendant les vacances D’où viennent les œufs, le lait, les carottes… ? A découvrir avec les animaux de la ferme ! Quand je m’endors au moulin, la farine se fait la malle. Quand je me rends au potager, les carottes se carapatent. Quand je vais au poulailler, les œufs jouent à cache-cache. Et quand je fais la traite, le lait bat en retraite. Mais qui s’amuse à dérober ces ingrédients ? Et pour en faire quoi ? Venez donc m’aider à percer ce mystère…Un spectacle drôle et interactif destiné aux tout-petits. Auteur : Dominique Tondowski Metteur en scène: Marion Clément et Julie Le Rossignol-Guéant Distribution : Aliénor Bouvier ou Mathieu Van Berchem Dominique Tondowski, Julie Le Rossignol, Mathieu van Berchem Dominique Tondowski, Julie Le Rossignol, Mathieu van Berchem

L’AKTEON THEATRE PARIS 11, RUE DU GÉNÉRAL BLAISE Paris

13.0

EUR13.0.

