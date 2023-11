L’Art dans la Nature – Dalí Universe – Billet Premium La Villette, 1 décembre 2023, PARIS.

L’Art dans la Nature – Dalí Universe – Billet Premium La Villette. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 19:00 (2023-11-20 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

Le billet Premium permet un accès rapide et confortable, sans file d’attente au créneau horaire choisi.La visite dure environ 45 minutes.L’Art dans la Nature – Dalí UniverseDu 16 novembre 2023 au 21 janvier 2024Une nouvelle exposition envoûtante vous attend… Une expérience lumineuse totalement innovante. Un lieu où la science et l’art se rencontrent. Une nouvelle forme de divertissement qui transporte le visiteur dans des univers inexplorés, où les sensations audiovisuelles se mêlent aux œuvres surréalistes du célèbre artiste espagnol Salvador Dalí. L’Art dans la Nature de Salvador Dalí est caractérisé par son surréalisme, son utilisation de symboles et sa représentation de l’imagination.Salvador Dalí nous invite à voir la nature d’une manière nouvelle et à explorer notre propre imagination ! L’Art dans la Nature – Dalí Universe L’Art dans la Nature – Dalí Universe

Votre billet est ici

La Villette PARIS 211 avenue Jean Jaurès 75019

30.0

EUR30.0.

