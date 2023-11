Yann Marguet – Exister, définition – La Scène Libre, Paris LA SCENE LIBRE, 16 décembre 2023, PARIS.

Yann Marguet – Exister, définition – La Scène Libre, Paris LA SCENE LIBRE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 21:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 25.0 à 29.0 euros.

POW POW POW présente YANN MARGUETdans « Exister, définition » Vous l’entendez déjà chez Quotidien et sur France Inter Quel est le sens de la vie ? Qu’est-ce qu’on fout là (bordel) ? On le sait : on n’est pas grand-chose. Il suffit de regarder le ciel pour s’en rappeler. Il n’y a d’abord rien, puis des nuages, puis des satellites, puis des grosses boules qui flottent dans l’espace en tournant sur elles-mêmes, puis l’infini… L’INFINI. Et nous, on est là. On cause. On rigole. On se marie. On divorce. On s’énerve parce que ce p**** de bus est encore en retard. On a mal à une dent. On prend des cours de bachata. On existe. On est chacun et chacune son propre centre de l’Univers. Pourtant, au moment où vous lisez ces lignes, trois cents personnes se tordent la cheville, douze mille autres cherchent leurs clés (qui sont dans une poche déjà fouillée pour sept-mille d’entre elles) et trois-milliards dorment. Quant à l’infini, il s’étend toujours. Il est peut-être temps de relativiser tout ça sur scène, non ? LE MONDE : « Un Seul en Scène aussi hilarant qu’intelligent »LE PARISIEN : « Drôle, poétique et cash »TELERAMA : « Drôle, original, une mise en scène léchée et un texte ciselé. »Informations pratiques :Durée : 1h10Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans. Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.Réservation PMR : 01 42 38 97 14 Yann Marguet

LA SCENE LIBRE PARIS 4 bd de Strasbourg Paris

