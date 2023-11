Alessandra Sublet, Tous les Risques n’auront pas la Saveur du Succés – Théâtre Libre, Paris LA SCENE LIBRE Catégorie d’Évènement: Paris Alessandra Sublet, Tous les Risques n’auront pas la Saveur du Succés – Théâtre Libre, Paris LA SCENE LIBRE, 23 novembre 2023, PARIS. Alessandra Sublet, Tous les Risques n’auront pas la Saveur du Succés – Théâtre Libre, Paris LA SCENE LIBRE. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 19:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros. Jean-Marc Dumontet (Lic.2-1049624) présente Alessandra Sublet dans Tous les Risques n’auront pas la Saveur du Succès Un spectacle écrit par : Alessandra SUBLETMise en scène : Anne BOUVIERSeule en scène Ne vous êtes-vous jamais interrogé sur votre faculté à faire des choix ? Sur les chemins de vie que vous empruntez ? En somme, sur tous ces obstacles qui jalonnent votre existence et que chacun doit essayer de surmonter pour trouver son propre épanouissement… « Tous les risques n’auront pas la saveur du succès » soutient l’idée que toutes nos audaces ne mènent pas nécessairement à la réussite, mais qu’il est néanmoins important de les suivre pour progresser et se réaliser. Durée : 1h20N° téléphone accès PMR : 01 42 38 97 14 Alessandra Sublet Alessandra Sublet Votre billet est ici LA SCENE LIBRE PARIS 4 bd de Strasbourg Paris 30.0

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu LA SCENE LIBRE Adresse 4 bd de Strasbourg Ville PARIS Departement Paris

