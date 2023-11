Camus – Le Théâtre Libre, Paris LA SCENE LIBRE, 11 novembre 2023, PARIS.

Camus – Le Théâtre Libre, Paris LA SCENE LIBRE. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 19:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

Jean-Marc Dumontet présente (PLATESV-R-2022-011004) ce spectacle CAMUSNous naissons par hasard dans un monde indifférent, où nous allons mourir sans savoir pourquoi nous sommes passés par là. C’est facile à comprendre, mais difficile à admettre. Albert Camus est le meilleur ami des gens qui se lèvent le matin, alors qu’ils ne croient en rien. Est-ce pour ça que, de Stallone à Scarface, des Monty Python à The Walking Dead, le philosophe de l’absurde a eu tant d’influence ? Suffit-il de combattre l’injustice pour faire la paix avec l’absurdité de la vie ? Comment dire oui avant de dire non ? Dans un plaidoyer fervent qui mélange cinéma, musique, théâtre et philosophie, Raphaël Enthoven dévoile les paradoxes et la puissance redoutable d’une pensée qui, quand on l’éprouve, nous aide à traverser tous les hivers de l’existence. Avec Raphael Enthoven et Bernard Gabay De Raphael Enthoven Mise en scène : Julie Brochen Scénographie : Lorenzo Albani et Juliette Gleizes Lumières : Jennifer Montesantos Vidéo : Blandine ArmandGenre : Théâtre contemporainDurée du spectacle : 1h05Les jeudis et dimanches, un échange avec Raphaël Enthoven vous sera proposé à l’issue de la représentation. Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans. Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.N° téléphone accès PMR : 01.42.38.97.14 Camus de Raphaël Enthoven Camus de Raphaël Enthoven

LA SCENE LIBRE PARIS 4 bd de Strasbourg Paris

