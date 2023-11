J’ai des Doutes – La Scala, Paris LA SCALA PARIS, 5 juin 2024, PARIS.

J’ai des Doutes – La Scala, Paris LA SCALA PARIS. Un spectacle à la date du 2024-06-05 à 20:30 (2024-06-04 au ). Tarif : 15.0 à 52.0 euros.

Les Productions de l’Explorateur et Scala Paris (1115542) présentent ce spectacle. J’AI DES DOUTES Un spectacle de et avec François Morel Textes Raymond Devos Avec Antoine Sahler ou Romain Lemire Musique Antoine Sahler Assistant à la mise en scène Romain Lemire Lumières Alain Paradis Son Camille Urvoy Costumes Elisa Ingrassia Poursuite Françoise Chapero ou Madeleine Loiseau Conception, fabrication et mise en jeu des marionnettes Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt/ Blick Théâtre Direction technique Denis Melchers François Morel a reçu pour J’ai des doutes le Molière du meilleur comédien dans un spectacle du théâtre public en 2019. François Morel-Raymond Devos, Raymond Devos-François Morel, et la boucle est bouclée à double tour ! Car la nouvelle création du comédien, Molière 2019, emprunte à l’illustre artiste le titre de l’un de ses fameux sketches où il interroge l’univers, la folie de l’existence, l’incommunicabilité avec son talent inégalé. Fasciné par ce grand clown au « grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien », François Morel s’est plongé corps et âme dans ses textes pour inventer un spectacle musical en son hommage. Diablement réjouissant ! « Raymond Devos, mesdames et messieurs, est un miracle qui est apparu, singulier, sur la scène du music-hall français. Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire une raison. Même si on n’est pas obligé… de se faire une raison. Il est plus opportun en évoquant Devos de se faire une folie. Un grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien. Ceux qui l’ont vu s’en souviennent : Raymond Devos fut un phénomène rare. Comme les arcs-en-ciel de feu circulaire, comme les colonnes de lumière, comme les vents d’incendie, comme les nuages lenticulaires, il a surgi, miraculeux et mystérieux, derrière un rideau rouge qui s’ouvrait sur l’imaginaire. On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme en apesanteur, on avait le souffle coupé. » – François Morel DANS LES MEDIAS « J’ai des doutes est un hommage à Raymond Devos ; Dans ce spectacle 90% de textes de Devos et quelques ingénieux saupoudrages de texte de François Morel ; La performance de l’artiste est là. » Sabine Daniel − France info « Quel bonheur de voir François Morel s’emparer des textes de Raymond Devos. Qui d’autre que lui pouvait rendre hommage à l’univers unique de ce génie du verbe, de ce poète de l’absurde ? François Morel redonne vie sur la scène à quelques fameux sketchs du maître Devos en y mettant sa patte, à la fois délicate et burlesque. Raymond Devos est là, dans des moments d’une infinie tendresse. » Sandrine Blanchard − Le Monde « Cette rencontre au sommet entre deux créateurs divins, François Morel la croque avec une malice d’enfer. De circonvolutions en jeux de mots, Morel chante, joue et enchante dans une farandole de gourmandises préparées avec amour. Ses mimiques et sa gestuelle, sa géniale gaucherie, il y a à jamais ce Deschiens en lui. » Sylvain Merle − Le Parisien « J’ai des doutes se révèle d’une jeunesse – mais oui ! – et d’une fraîcheur rare. Une réussite due à l’alchimie parfaite entre l’absurdité poétique de Raymond Devos et la sensibilité lunaire d’un François Morel capable de réinventer des sketchs aussi connus. » Michèle Bourcet − Télérama Sortir « Morel comme Devos sont nativement poètes. » L’Obs Informations pratiques :Durée : 1h30Réservation PMR : 01 40 09 44 30 FRANCOIS MOREL – J’AI DES DOUTES FRANCOIS MOREL – J’AI DES DOUTES

LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

