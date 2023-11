Tous les Marins sont des Chanteurs – La Scala, Paris LA SCALA PARIS, 15 mai 2024, PARIS.

Les Productions de l’Explorateur et Scala Paris (1115542) présentent ce spectacle. TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS Un spectacle musical de Gérard Mordillat, François Morel, Antoine Sahler Vie et mort d’Yves-Marie Le Guilvinec, poète et marin breton Avec François Morel et Romain Lemire Biographie Gérard Mordillat Chansons Yves-Marie Le Guilvinec, adaptées et réarrangées par François Morel, Gérard Mordillat et Antoine Sahler Musique Antoine Sahler Guitare, clavier, accordéon, trompette, choeur Antoine Sahler Violoncelle, guitare, choeur Amos Mah percussions, choeur Muriel Gastebois Décor Edouard Laug Lumière Alain Paradis Son Yannick Cayuela Vidéo Camille Urvoy Costumes Elisa Ingrassia Direction technique Denis Melchers Habilleuse Ève Le Trévédic Affiche Frédéric Mei Réalisation du décor Les Ateliers Jipanco et Cie Partez en bonne compagnie fêter la mer et l’amitié avec François Morel. Partez en bonne compagnie fêter la mer et l’amitié : avec François Morel à la proue, l’humour est sur le pont, les chants de marins gonflent les voiles ! Feuilletant une vieille revue trouvée dans un vide-greniers, François Morel découvre les chansons d’un marin breton, Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer en 1900. Auteur inconnu natif de Trigavou, près de Saint-Malo, Le Guilvinec laisse à la postérité des poèmes tracés au calva, des lettres imbibées de tafia, et une existence d’oublié océanique. François Morel et ses complices Gérard Mordillat et Antoine Sahler recomposent les chansons disparues. Sur scène, François Morel, entouré d’Antoine Sahler, Romain Lemire, Amos Mâh et Muriel Gastebois, redonne corps et voix aux mots du poète dont il s’empare avec gourmandise : « Je n’irai pas à la morue mon capitaine mon capitaine, je n’irai pas à la morue sans avoir embrassé Lulu (…) ». Ensemble, ils prennent le large et réhabilitent à contre-courant une poésie joyeuse et populaire, dans un hymne à l’ivresse de l’air salé, à la liberté et à la fête. Nul doute que vous fredonnerez longtemps « Tous les marins sont des chanteurs… ». DANS LES MEDIAS « Tous les marins sont des chanteurs, comédie musicale drolatique, drôlerie enchantée, patronage très haut de gamme, le tout réglé comme du papier à musique par ce pitre amiral qu’est François Morel. » Le Monde « Morel n’est pas breton, il est normand, mais connaissant son talent de chanteur et de comédien, la drôlerie et la finesse de ses billets pour France Inter, on se doute que, malgréì la mélancolie des chansons de marin, le spectacle n’est pas triste. » L’OBS « Le résultat est formidable. Outre la poésie des mots, parfois crus, il y a la qualité musicale de ce florilège d’airs entraînants et vivifiants. » Le Figaro Informations pratiques :Durée : 1h15Réservation PMR : 01 40 09 44 30 FRANCOIS MOREL-TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS FRANCOIS MOREL-TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS

LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

