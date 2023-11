Näss (Les Gens) – La Scala, Paris LA SCALA PARIS, 25 avril 2024, PARIS.

Näss (Les Gens) – La Scala, Paris LA SCALA PARIS. Un spectacle à la date du 2024-04-25 à 19:00 (2024-04-23 au ). Tarif : 15.0 à 36.0 euros.

Le Phare CCN du Havre Normandie et La Scala Paris (1115542) présentent ce spectacle. NÄSS (LES GENS) Chorégraphe Fouad Boussouf Interprètes (sous réserve) Sami Blond, Mathieu Bord, Elie Tremblay, Yanice Djae, Loi?c Elice, Justin Gouin, Maëlo Hernandez Assistant chorégraphie Bruno Domingues Torres Lumière Fabrice Sarcy Costumes et scénographie Camille Vallat Son et arrangements Roman Bestion, Fouad Boussouf, Marion Castor Tour manager Mathieu Morelle Régie générale/lumière (en alternance) Romain Perrillat-Collomb, Benoît Cherouvrier et Lucas Baccini La puissance musicale et chorégraphique de Näss (Les Gens), de Fouad Boussouf emporte interprètes et spectateurs vers des sommets. Le directeur du Centre chorégraphique national du Havre se souvient de l’aura exceptionnelle du groupe musical Nass el Ghiwane, dans le Maroc des années 1970. Puisant aux sons traditionnels, ce groupe résonnait aussi avec la contestation populaire. N’y a-t-il pas une analogie avec le rôle occupé par le hip-hop des origines ? Sur scène, sept danseurs masculins le disputent dans la maîtrise impressionnante d’une palette de techniques très diversifiée, chacun engagé dans sa singularité. Le chorégraphe a inspiré, et orchestré, une composition de groupe qui tient toujours en haleine. Ses combinaisons inépuisables ne veulent rien perdre d’une culture du pays d’origine (où Fouad Boussouf a voulu transporter la troupe pour une part du travail), tout en la vivifiant au bain des danses urbaines. Quelque chose d’un rite, d’une transe, imprègne ce tumulte sacré. DANS LES MEDIAS « Le merveilleux les prend tous, lutteurs, amants, ravers, breakdancers, prieurs. Dans leurs gestes on trouve une même demande, une curiosité pour le corps, ses palpitations et ses sueurs. » I/O GAZETTE – Ludmilla Malinovski « Les danseurs, incroyables, déploient une énergie folle et sensuelle à la fois. » Mouvement – Marie Pons « Na?ss se déploie entre mysticisme et élan physique. » CCC? Danse – Veìronique Vanier « Avec Nass, Fouad Boussouf signe ainsi une pièce chorégraphique fédératrice, puissante et généreuse. » Paris Art « Chez Fouad Boussouf, la danse est un remède contre le désespoir. » Le courrier de l’Atlas- Anai?s Heìluin « Spectacle au souffle à la fois mystique et physique ». Le Parisien – Corinne Nevès Informations pratiques :Durée : 1hA partir de 7 ansRéservation PMR : 01 40 09 44 30 Fouad Boussouf Fouad Boussouf

LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

