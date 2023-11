Gisèle Halimi Une Farouche Liberté – La Scala, Paris LA SCALA PARIS, 7 mars 2024, PARIS.

Scala Production & Tournées (1115542) présente ce spectacle. GISELE HALIMI, UNE FAROUCHE LIBERTE DISTRIBUTION Adaptation du livre d’entretiens menés par Annick Cojean avec Gisèle Halimi et de divers textes de l’avocate Mise en scène Léna Paugam avec Ariane Ascaride et Philippine Pierre Brossolette Assistanat à la mise en scène Mégane Arnaud Scénographie Clara Georges Sartorio Création sonore Félix Mirabel Création vidéo Katell Paugam Création lumière Alexis Beyer Ce spectacle événement revient pour 10 dernières représentations. Toutes les générations se pressent autour d’Ariane Ascaride et Philippine Pierre-Brossolette pour entendre la voix indispensable de la célèbre avocate. Depuis sa création en octobre 2022, cette production de La Scala Paris affiche complet ! Interprétée par Ariane Ascaride et Philippine Pierre-Brossolette, elle s’appuie sur le livre d’entretiens entre la célèbre avocate et la journaliste Annick Cojean, Une farouche liberté, et raconte soixante-dix ans de combats, d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes menés par cette personnalité d’exception. Elle met en scène tous les visages de la célèbre avocate éprise de liberté : la femme politique rebelle, la jeune fille, la mère, la grand-mère, l’amoureuse… DANS LES MEDIAS « Une leçon d’histoire, une leçon de vie » Les Echos« Au-delà de l’efficacité théâtrale » La Terrasse « Spectaculaire et disruptive » Télérama « Le rire et les larmes en fil conducteur » France info culture Informations pratiques :Durée : 1h20Réservation PMR : 01 40 09 44 30 Gisèle Halimi – Une Farouche Liberté Gisèle Halimi – Une Farouche Liberté

