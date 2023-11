Nour Ayadi « Carnaval » – La Scala, Paris LA SCALA PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Nour Ayadi « Carnaval » – La Scala, Paris LA SCALA PARIS, 28 janvier 2024, PARIS. Nour Ayadi « Carnaval » – La Scala, Paris LA SCALA PARIS. Un spectacle à la date du 2024-01-28 à 16:00 (2024-01-28 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros. Scala Music (1115542) présente, en coproduction avec Les Pianissimes ce concert. NOUR AYADICarnaval Nouvel album Scala Music Carnavals de feu ! Une soirée où la fête rime avec virtuosité. C’est la sensation du moment ! La pianiste Nour Ayadi, née à Casablanca, a mené de front ses études à Sciences Po et les concours internationaux de piano. Tempérament de feu, repérée par Olivier Belamy ou Philippe Cassard qui évoque sa « joie de jouer ». Nour Ayadi signe un disque pour le label Scala Music avec un programme où la folie d’un carnaval invite à danser, à s’oublier, à se perdre. Carnaval, de Schumann, Soirées de Nazelles, de Poulenc, mais aussi Novelettes de l’un et de l’autre. Un rapprochement Schumann-Poulenc aussi original qu’audacieux. Une soirée où la fête rime avec virtuosité. PROGRAMME DU CONCERT Robert Schumann (1810-1856) Carnaval de Vienne Francis Poulenc (1899-1963) Novelettes 1,2,3 Robert Schumann (1810-1856) Novelettes 2,4,6 Op.21 Francis Poulenc (1899-1963) Soirées de Nazelles Informations pratiques :Durée : 1hRéservation PMR : 01 40 09 44 30 Nour Ayadi Nour Ayadi Votre billet est ici LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris 28.0

