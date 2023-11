Le Petit Prince – La Scala, Paris LA SCALA PARIS, 17 décembre 2023, PARIS.

Le Petit Prince – La Scala, Paris LA SCALA PARIS. Un spectacle à la date du 2023-12-17 à 11:00 (2023-12-10 au ). Tarif : 30.0 à 36.0 euros.

Cie Le Vélo Volé et la Scala Paris (1115542) présentent ce spectacle. LE PETIT PRINCE D’Antoine de Saint-Exupéry DISTRIBUTION Mise en scène François Ha VanAvec Hoël Le CorreCréation de magie augmentée : MoullaCréation graphique : Augmented MagicChorégraphie : Caroline MarcadéCréation lumière : Alexis BeyerCréation musicale Guillaume Aufaure Merci à Philippe Torreton, d’avoir prêté sa voix à Saint-Exupéry. Le chef d’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry à (re)découvrir en famille ! « Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à l’intention des grandes personnes. » Antoine de Saint Exupéry L’avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre alors un enfant venu des étoiles… A travers le récit de son voyage, le Petit Prince livre son interprétation des choses essentielles de la vie : l’amitié, l’amour, la rencontre, la perte, la préciosité des relations humaines… Tous les âges y trouvent leur compte : il ne vous reste plus qu’à embarquer avec nos deux comédiens et les musiques envoûtantes de la guitare en live, dans cette adaptation tendre et vivifiante, très fidèle au chef d’oeuvre de d’Antoine de Saint Exupéry ! DANS LES MEDIAS « Captivés du début à la fin. Tant de beauté ne laisse pas indifférent. » Théâtrorama « Magique et émouvant. Très belle adaptation, fidèle de bout en bout au texte de Saint Exupéry. » La Muse « Enfants et “Grandes Personnes” seront touchés en plein coeur… Une scénographie à couper le souffle. » Une Plume Vous Parle « Le Petit Prince du Vélo Volé nous a totalement apprivoisés et subjugués… » Toute La Culture « La mise en scène est malicieusement rythmée. » Reg’arts « On souligne la performance bluffante de Hoël Le Corre qui relève le défi d’incarner à merveille le Petit Prince. On est subjugués. On recommande mille fois. » La Provence « Un spectacle très abouti. » Vaucluse Matin « Une mise en scène ciselée pour une émotion à fleur de peau.» Justfocus « Croyez-nous sur parole, Hoël Le Corre est simplement incroyable en Petit Prince ! L’enfance semble s’être blottie en elle et c’est un vrai bonheur de la regarder jouer. » L’Info Tout Court Informations pratiques :Durée : 1h05A partir de 5 ansRéservation PMR : 01 40 09 44 30 Le Petit Prince mis en scène par François Ha Van Le Petit Prince mis en scène par François Ha Van

Votre billet est ici

LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

30.0

EUR30.0.

Votre billet est ici