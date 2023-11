Hayato Sumino (Cateen) en concert, Un concert inédit – La Scala, Paris LA SCALA PARIS, 11 décembre 2023, PARIS.

Hayato Sumino (Cateen) en concert, Un concert inédit – La Scala, Paris LA SCALA PARIS. Un spectacle à la date du 2023-12-11 à 20:30 (2023-12-11 au ). Tarif : 15.0 à 46.0 euros.

FAR Prod en accord avec EPLUS présente : HAYATO SUMINO (Cateen) en concert Pianiste et compositeur japonais, Hayato Sumino, âgé de seulement 27 ans, a su se forger une solide réputation dans la musique classique tout en attirant l’attention en tant que musicien d’un type nouveau, qui se concentre sur toute la musique au-delà des genres. Après avoir joué dans plusieurs orchestres prestigieux du Japon (Yomiuri Nippon Symphony orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra), il se produit depuis 2019 en solo. Connu aussi sous le nom de « Cateen » sur YouTube avec plus d’1 million d’abonnés, il transforme le piano en un véhicule tout-terrain et touche des publics très variés. Sur scène, il interprète autant ses compositions personnelles que des œuvres de grands maîtres du classique (Chopin, Rachmaninov) en passant par le jazz (Gershwin), la pop (Billie Eilish, Michael Jackson) et les films d’animation comme ceux du studio Ghibli. .Informations pratiques :Réservation PMR : 01 40 09 44 30 Hayato Sumino Hayato Sumino

Votre billet est ici

LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

15.0

EUR15.0.

Votre billet est ici