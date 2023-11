Trilogie Emma La Clown – La Scala, Paris LA SCALA PARIS, 8 décembre 2023, PARIS.

Trilogie Emma La Clown – La Scala, Paris LA SCALA PARIS. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:30 (2023-12-06 au ). Tarif : 15.0 à 36.0 euros.

Cie La Vache Libre et La Scala Paris (1115542) présentent ce spectacle. LA TRILOGIE le Divan, la Mort, le Vide Épisode 1 (6 décembre) : Emma sous le divan Épisode 2 (7 décembre) : Emma Mort, même pas peur Épisode 3 (8 décembre) : Qui demeure dans ce lieu vide ? DISTRIBUTION De et avec Emma La Clown – Meriem Menant Mise en scène Kristin Hestad Création lumière Emmanuelle Faure Son Romain Beigneux-Crescent Plateau Yvan Bernardet Fabrication des accessoires Anne de Vains Effets magiques Abdul Alafrez Construction Olivier de Logivière Vous l’avez plébiscité la saison dernière ; retrouvez Emma la Clown, Shakespeare, Molière et Beckett, un soupçon de magie et un régime de bananes pour ce spectacle magistral ! Dans cet espace nu qu’est la scène du théâtre, Meriem, alias Emma la Clown, nous offre avec profondeur et délicatesse le fruit de sa quête. 1er épisode : Emma découvre la psychanalyse ! Et d’ajouter : « De toutes façons je suis tranquille, j’ai pas d’inconscient alors… »2e épisode : elle décide de se préparer à mourir, de faire une répétition de sa mort afin d’être prête pour le moment ultime. Elle veut se rassurer et rassurer le public : après tout, la mort n’est pas si terrible que ça. 3e épisode : elle invite Shakespeare, Molière et Beckett, un soupçon de magie et un régime de bananes pour corser l’affaire, en subtile exorciste qu’elle est. DANS LES MEDIAS « Elle réussit à évoquer concrètement un grand sujet en toute subtilité » Télérama TT « Une comédienne étonnante qui sait jouer de sa voix et de son corps » L’express Informations pratiques :A partir de 12 ansDurée : 1h20Réservation PMR : 01 40 09 44 30 Emma La Clown Emma La Clown

Votre billet est ici

LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

15.0

EUR15.0.

Votre billet est ici