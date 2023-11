Cet évènement est passé Alfred Et Violetta LA SCALA PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Alfred Et Violetta LA SCALA PARIS, 8 novembre 2023, PARIS. Alfred Et Violetta LA SCALA PARIS. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 36.0 à 36.0 euros. Scala Productions & Tournées présente Lic :(1-1115542/2-105915/3-1056916) présentent : « Ce n’est pas un secret, j’ai grande passion pour le tango. J’ai raconté déjà que la première voix chantée que j’ai entendue, enfant, était celle de Carlos Gardel, sortie d’un 33T grésillant que mon père adorait. Plus tard, entre hommages rigolos (« l’Homme A La Moto » traduit en « El Hombre con la motocycletta » avec accent argentin de pacotille devenu un standard de mes concerts en piano solo) et sérieuses révérences (« Volver » enregistré dans le cd « No Parano ») cette passion d’enfance n’est pas feinte, ni éteinte. Aussi quand je rencontrai l’orchestre Silbando dont j’avais écouté l’album « Mano Sinistra » avec déléctation, outre le fait que je leur ai proposé de faire ma première partie Salle Pleyel en avril 2019, je savais que l’aventure se poursuivrait d’une façon ou d’une autre. Voilà qu’elle commence aujourd’hui. » Juliette. Alfred Et Violetta Votre billet est ici LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris 36.0

LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG

