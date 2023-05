La Campagne avec Isabelle Carré – La Scala, Paris LA SCALA PARIS, 13 mai 2023, PARIS.

La Campagne avec Isabelle Carré – La Scala, Paris LA SCALA PARIS. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 21:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 15.3 à 45.3 euros.

La Scala Paris (L.1115542) présente ce spectacle. LA CAMPAGNEIsabelle Carré irradie dans ce labyrinthe d’une noirceur dangereuse. Ils fuient les bruits de Londres, les conforts bourgeois et un passé trouble qu’ils déchiffrent à peine eux-mêmes. Richard, médecin, et sa femme, Corinne, s’installent à la campagne, rêvent d’une vie tranquille, bucolique. Mais Richard ramène dans leur intimité Rebecca, une jeune femme qu’il dit avoir trouvée inconsciente sur le bord de la route. L’atmosphère vire au polar noir, thriller d’un trio en proie aux doutes, à la résurgence des secrets lointains. Les énigmes de la jeune fille lézardent l’équilibre fragile du couple. Sur le sol, dans l’ombre, une sacoche, une seringue… L’Anglais Crimp fouille les tréfonds obscurs des âmes dans une ironie cisaillée, grinçante, sans esquiver la critique sociale et politique. Réservation PMR : 01 40 09 44 30 La Campagne avec Isabelle Carré Isabelle Carré

Votre billet est ici

LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

15.3

EUR15.3.

Votre billet est ici