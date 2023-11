Bach, Sonates pour Viole de Gambe et Clavecin – La Scala, Paris LA SCALA – LA PICCOLA, 13 juin 2024, PARIS.

La Scala Paris présente (L.1-1115542/2-105915/3-1056916) ce spectacle. TITRE Bach, sonates pour viole de gambe et clavecin François Joubert-CailletSOUS TITRE Les 13 du 13 DISCIPLINE Musique baroque Jeudi 13 juin 2024 à 19h30DUREE 1h15LIEU La Piccola Scala DISTRIBUTION François Joubert-Caillet viole de gambe Philippe Grisvard clavecinLe gambiste François Joubert-Caillet et le claveciniste Philippe Grisvard nous invitent à entendre tout l’univers vocal et instrumental de Jean-Sébastien Bach. Ces trois sonates pour viole de gambe et clavecin obligées de Jean-Sébastien Bach sont probablement les oeuvres pour cet instrument les plus connues de son répertoire. À leur écoute, certains thèmes rappellent d’autres oeuvres de Bach, à la fois instrumentales et vocales. Car Bach était organiste, habitué à jouer avec les registrations de son orgue – trompette, montre, flûte, viole de gambe, hautbois…. C’est avec cette idée que François Joubert-Caillet et Philippe Grisvard proposent d’interpréter ces Sonates : en imaginant concrètement quels autres instruments auraient pu jouer cette musique, dans d’autres cadres que celui de la musique de chambre. PROGRAMME DU CONCERT Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750), Sonate en sol mineur, BWV 1029 (Vivace, Adagio, Allegro) ; Ricercar a 3 (Offrande Musicale), BWV 1079 ; Sonate en sol majeur, BWV 1027 (Adagio, Allegro ma non-tanto, Andante, Allegro moderato) ; Chaconne BWV 1004, (adaptation : François Joubert-Caillet) ; Sonate en ré majeur, BWV 1028 (Adagio, Allegro, Andante, Allegro) DANS LES MEDIAS « Le gambiste nous fait gouter à un menu varié et délicieux, alternant avec beaucoup d’expressivité et une grande sûreté technique dans la conduite de l’archet, des pièces de caractères, tantôt douces et mélancoliques, tantôt vives et dansantes. » Frédérique Reibell – Classique mais pas has been « Le soliste se distingue par son raffinement, sa limpidité, la sûreté de la conduite d’archet qui, disque après disque, impose sa voie. » Christophe Steyne – Crescendo magazine « L’archet assuré de François Joubert-Caillet demeure maitre de ses effets : soutenant les notes longues et les doubles cordes, il fait merveille dans le jeu lié. » Loic Chahine − Diapason PRODUCTION La Scala Paris présenteRéservation PMR : 01 40 09 44 30 Bach, Sonates pour Viole de Gambe et Clavecin Bach, Sonates pour Viole de Gambe et Clavecin

LA SCALA – LA PICCOLA PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

