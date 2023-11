Bach chez Cioran, une Tragédie Angélique – La Scala, Paris LA SCALA – LA PICCOLA, 13 mai 2024, PARIS.

La Scala Paris présente (L.1-1115542/2-105915/3-1056916) ce spectacle. TITRE Bach chez Cioran, une tragédie angélique Mara Dobresco et Volodia Serre SOUS TITRE Les 13 du 13 DISCIPLINE Musique baroque Lundi 13 mai 2024 à 19h30 DUREE 1h LIEU La Piccola Scala DISTRIBUTION Mara Dobresco piano Volodia Serre récitant « Bach chez Cioran, une tragédie angélique » réunit la pianiste Franco-Roumaine Mara Dobresco et le comédien Volodia Serre autour de la musique de Bach et des textes de Cioran. Après des collaborations très fructueuses, comme le concert-lecture autour des Correspondances de Francis Poulenc ou le spectacle Il faut donc que vous fassiez un rêve, sur des textes d’Eugène Ionesco et Marin Sorescu, ce projet réunit la pianiste Mara Dobresco et le comédien et metteur en scène Volodia Serre autour de la musique de Bach et des textes de Cioran. Le philosophe roumain écrivit beaucoup sur la musique et plus précisément sur Bach, qui devint peu à peu « sa religion ». Mara et Volodia proposent un moment suspendu, et tâchent de nous rendre, ne serait-ce qu’un court instant, « contemporains des anges ». PROGRAMME DU CONCERT Jean-Sébastien Bach (1685-1750) / Ferruccio Busoni (1866-1924) « Ich Ruf zu Dir, Herr » BWV 639 Jean-Sébastien Bach (1685-1750) Prélude en si b majeur, BWV 867 ; Sinfonia nr.9, BWV 795 ; Sinfonia nr.4, BWV 790 ; Sinfonia nr.2, BWV 788 Jean-Sébastien Bach (1685-1750) / Benedetto Giacomo Marcello (1686-1739) Adagio, BWV 974 Jean-Sébastien Bach (1685-1750) / Willy Hess (1906-1997) « Jésus, que ma joie demeure », BWV 147 Textes extraits de : « Des Larmes et des Saints » « De l’inconvénient d’être né » « Le Livre des Leurres » « Le Crépuscule des pensées » d’Emil Cioran. PRODUCTION La Scala Paris présenteRéservation PMR : 01 40 09 44 30 Bach chez Cioran, une Tragédie Angélique Bach chez Cioran, une Tragédie Angélique

