Kids – La Scala, Paris LA SCALA – LA PICCOLA, 22 mars 2024, PARIS.

Kids – La Scala, Paris LA SCALA – LA PICCOLA. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 19:30 (2024-03-01 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Scala Productions & Tournées (1115542) et Le Vélo Volé présentent ce spectacle. KIDS De Fabrice Melquiot Mise en scène François Ha Van Avec Nathan Dugray, Montaine Frégeai, Axel Godard, Yann Guchereau, Hoël Le Corre, Sylvain le Ferrec, Julie Bulourde en alternance avec Lara Melchiori, Manon Preterre Un texte magnifique de Fabrice Melquiot, teinté d’humour et rempli d’émotion, en hommage à la vie malgré la guerre. Huit adolescents : le temps du siège de Sarajevo (1992-1995), ils vont apprendre à (sur)vivre ensemble, au-delà de toutes considérations ethniques et religieuses, sorte de « meute » plurielle, avec ses rivalités, ses complicités et ses rêves. Mais voilà, le conflit touche à sa fin et il faut apprendre à vivre sans la guerre, sans couvre-feu, sans bombardements, libres, mais aussi sans repères. Et si créer un spectacle pouvait tout sauver ?… DANS LES MEDIAS « Une pièce touchante et poignante, parmi les meilleures de ce festival OFF. Dans une performance poétique et libératrice, soudés par une complicité de troupe et humaine palpable, les comédiens portent habilement un texte exigeant. » Aleksien Gregor – La Provence« Dans un esprit de troupe et une cohésion parfaite, déployant une énergie vivifiante, les comédiens s’emparent du texte avec ferveur. » Marie-Céline Nivière – L’OEil d’Olivier « Une mise en scène aussi virevoltante et inventive, que poétique grâce à l’énergie et la générosité des comédiens. » Emmanuelle Saulnier-Cassia – Un Fauteuil pour l’Orchestre « Le travail de troupe pour rendre l’effet de bande est vraiment parfait et impressionnant. » Classique en Provence « Huit jeunes comédiens époustouflants. Ce texte fort et poignant est magnifié par cette jeune troupe qui nous a bouleversés ! » Sensitif « Un spectacle comme une tempête qui surgit, un coup au coeur. Mais un coup de coeur aussi tant cette surprenante et saisissante « fiction-témoignage » est réussie. À découvrir toute affaire cessante ! » Frédéric Perez – Spectatif « Les comédiens sont tous excellents en mettant leur générosité et leur brio au service de cette magnifique pièce. Saluons la performance bouleversante de Hoël Le Corre qui incarne cet enfant perdu dans cette guerre. Ce spectacle produit son lot d’émotions dont il est difficile de s’en dessaisir tant la dramaturgie nous tient en haleine et nous emporte bien au-delà ! » Laurent Schteiner – Theatres.com Informations pratiques :Durée : 1h05Réservation PMR : 01 40 09 44 30 Kids de Fabrice Melquiot Kids de Fabrice Melquiot

LA SCALA – LA PICCOLA PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

