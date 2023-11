Laura Prince « Peace of Mine » – La Scala, Paris LA SCALA – LA PICCOLA, 8 décembre 2023, PARIS.

La Scala Paris (1115542) présente, avec Jazz Music Productions ce concert. LAURA PRINCEPeace of mine Laura Prince voix Grégory Privat piano La révélation jazz vocal La chanteuse franco-togolaise Laura Prince nous propose une musique épurée, savant mélange d’influences jazz, afro et soul sublimé par sa voix envoûtante et un premier album magnifique « Peace Of Mine ». PROGRAMME DU CONCERT Laura Prince Flying until Laura Prince Scared of dark Laura Prince Musical inspiration Laura Prince In your eyes Laura Prince Save me Laura Prince AmazoniaLaura Prince Peace of mine Laura Prince So unconditional Laura Prince High in Love DANS LES MEDIAS « Laura Prince donne du sens à ce qu’elle chante et nous offre un “Peace Of Mine” qui ne devrait pas passer inaperçu. Une nouvelle venue à suivre dans le monde des divas. » Album Révélation – Jazz Magazine« Une réussite annonciatrice d’une belle carrière » Académie du Jazz « Un petit bijou » Album Sélection du Mois Fnac Informations pratiques :Durée : 1hRéservation PMR : 01 40 09 44 30 Laura Prince Laura Prince

LA SCALA – LA PICCOLA PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

