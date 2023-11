Quand je serai grande je serai Patrick Swayze – La Scala, Paris LA SCALA – LA PICCOLA, 28 novembre 2023, PARIS.

Little Bros et Scala Paris (1115542) présentent ce spectacle. QUAND JE SERAI GRANDE, JE SERAI PATRICK SWAYZE DISTRIBUTION De et avec Chloé Oliveres Mise en scène Papy Chorégraphie Laëtitia Pré Voix off Richard Darbois Scénographie Émilie Roy Lumières Arnaud Ledû Costumes Sarah Dupont Une autofiction irrésistiblement drôle et fine à la fois ! À la manière d’une Annie Ernaux qui aurait mangé Florence Foresti, Chloé rejoue ses amours réelles et imaginaires, avec beaucoup d’autodérision, le sens du tragique, une chanson en yaourt, quelques personnages, et pas mal de danse lascive. À 8 ans, elle découvre Dirty Dancing et décide que quand elle sera grande, elle sera comédienne pour vivre des histoires d’amour avec Patrick Swayze. À 30 ans, elle cofonde le collectif LES FILLES DE SIMONE, et crée C’est un peu compliqué d’être l’origine du monde et Les Secrets d’un gainage efficace qui connaissent un succès fou au Théâtre du Rond-Point et à Avignon. À 39 ans (et demi), féministe et midinette, ou midiniste, ou féminette, elle se lance allègrement dans son premier seule-en-scène. DANS LES MEDIAS « Un humour ravageur, une actrice décapante » Télérama TTT« Un régal de spectacle, drôlissime, subtil, revigorant » Le Monde « Un spectacle ciselé comme un diamant » Le Figaro « Un spectacle résolument solaire et entraînant » Le Parisien Informations pratiques :Durée : 1h10Réservation PMR : 01 40 09 44 30 Quand je serai grande je serai Patrick Swayze Quand je serai grande je serai Patrick Swayze

LA SCALA – LA PICCOLA PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

