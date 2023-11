Pierre-Yves Hodique « Clairs de Lune » – La Scala, Paris LA SCALA – LA PICCOLA, 24 novembre 2023, PARIS.

Pierre-Yves Hodique « Clairs de Lune » – La Scala, Paris LA SCALA – LA PICCOLA. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30. Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Scala Music (1115542) présente ce concert. PIERRE-YVES HODIQUEClairs de Lune Nouvel album Scala Music A l’occasion de la sortie de Clairs de Lune sur le label Scala Music, le pianiste Pierre-Yves Hodique invoque en musique les paysages nocturnes, de Beethoven à Fabien Touchard. « La notion de voyage entre les sons constitue certainement le coeur de mes recherches interprétatives. Le programme autour du clair de lune, empli d’onirisme et mêlant lumière et obscurité, me semble illustrer au mieux cette citation de Claude Debussy : “La musique est le silence entre les notes“. Si ce voyage musical présente des oeuvres de Ludwig van Beethoven et Claude Debussy, il propose également des pièces pour piano trop méconnues d’Abel Decaux, Joseph Jongen et Georges Enesco, et m’offre l’opportunité de concrétiser une amitié de plus de vingt ans avec le compositeur Fabien Touchard, par la création du concerto pour piano et électronique que je lui ai commandé. » Pierre-Yves Hodique PROGRAMME DU CONCERT Claude Debussy (1862-1918) Clair de Lune, extrait de la Suite bergamasque Abel Decaux (1869-1943) Clair de lune N° 4, La Mer Joseph Jongen (1873-1953) Clair de lune, Op. 33 N°1 Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonate N° 14 en ut dièse mineur, Op. 27 N °2 “Quasi una fantasia”Claude Debussy (1862-1918) La Terrasse des audiences du clair de lune, extrait du Livre II des Préludes Georges Enesco (1881-1955) Carillon nocturne, extrait des Pièces impromptues, Op. 18 Fabien Touchard (1985-) Le Noir de l’ange, concerto pour piano et électronique Informations pratiques :Durée : 1h10Réservation PMR : 01 40 09 44 30 Pierre-Yves Hodique Pierre-Yves Hodique

LA SCALA – LA PICCOLA PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

25.0

EUR25.0.

