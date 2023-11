Concert du Nouvel An Strauss: Valses & Polkas / Feuerfes La Sainte-Chapelle Catégorie d’Évènement: Paris Concert du Nouvel An Strauss: Valses & Polkas / Feuerfes La Sainte-Chapelle, 31 décembre 2023, PARIS. Concert du Nouvel An Strauss: Valses & Polkas / Feuerfes La Sainte-Chapelle. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 18:00 (2023-12-30 au ). Tarif : 55.0 à 55.0 euros. Concert du nouvel an à la Sainte Chapelle : STRAUSS: Valses & polkas, marche de Radetsky, Feuerfest LES SOLISTES FRANçAIS Paul Rouger, violon soloLes portes ferment à 17h55 Orchestre Les Solistes Francais, Paul Rouger, Johann Strauss Votre billet est ici La Sainte-Chapelle PARIS 6, Bd du Palais Paris 55.0

EUR55.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu La Sainte-Chapelle Adresse 6, Bd du Palais Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville La Sainte-Chapelle latitude longitude 48.85562440343924;2.3451943275952027

La Sainte-Chapelle PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/