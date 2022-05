20 septembre 2020 // CLOSING ● DREAM NATION FESTIVAL // PARIS La Plage de Glazart Paris Catégorie d’évènement: Paris

20 septembre 2020 // CLOSING ● DREAM NATION FESTIVAL // PARIS La Plage de Glazart, 20 septembre 2020 07:00, Paris. Dimanche 20 septembre 2020, 07h00 Sur place 11,50 http://www.dreamnation.fr, https://www.facebook.com/events/1196528057210596/ Dream Nation revient du 18 au 20 septembre pour une 7e édition dantesque ! Les activistes PWFM et Newtrack s’associent à Dream Nation pour clôturer cette édition 2020 en beauté, en accompagnant les plus vaillants fêtards qui pousseront la fête tout en accueillant les premiers rayons du soleil, les pieds dans le sable et la tête dans les nuages…☀

Le line-up met en avant la jeune scène techno, engagée et déterminée, couplée à ce qu’il se fait de mieux en Belgique en invitant les instigateurs du Voltage Festival. C’est clairement un plateau de haut vol qui vous attend ! Un bouquet final épique en open-air pour clôturer ce week-end électronique ! Plus d’infos : https://bit.ly/DN20-CLOSING ————————————————————————

■■ DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : CLOSING ■■

La Plage de Glazart // Paris // 7H00-14H00

Un spot dépaysant à 15 min à pied des Docks de Paris !

► TECHNO STAGE

▷ ILLNURSE

▷ KODDI

▷ PARALLEL CIRCUIT

▷ TAKKAR & OPHION

▷ TOMAR Plus d’infos sur le Main Event : http://bit.ly/DN20-FB ————————————————————————

★★ INFOS PRATIQUES ★★

La Plage de Glazart

7/15 avenue Porte de la Villette

75019 Paris

M°7 : Porte de la Villette

TRAM 3b : Porte de la Villette ————————————————————————

★★ BILLETTERIE ★★

PREVENTE / PASS 2 JOURS / PASS 3 JOURS

▷ Disponible sur ce lien :

https://www.dreamnation.fr/tickets ————————————————————————

★★ SUIVEZ-NOUS ★★

FB : http://www.facebook.com/dreamnationfestival/

La Plage de Glazart 7/15 avenue Porte de la Villette, 75019 75019 Paris Paris 19e Arrondissement Paris dimanche 20 septembre 2020 – 07h00 à 14h00

