Thomas Sii – CA VA BIEN SE PASSER LA PETITE LOGE, 20 décembre 2023, PARIS.

Thomas Sii – CA VA BIEN SE PASSER LA PETITE LOGE. Un spectacle à la date du 2023-12-20 à 19:30 (2023-11-15 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Il parait que les gens lisent seulement la première phrase dans les résumés de spectacle. Comment je te donne envie ? J’ai 30 ans et des poussières et je pratique un humour tranchant, honnête et généreux, un peu sale gosse mais j’ai un bon fond. OK, parfois il faut creuser un peu. On va parler de vie de couple et de féminisme, de Paris et du Nigeria, d’écologie et d’une rencontre ratée avec Emmanuel Macron,de mon daron en roue-libre, de comment ma daronne m’aide à percer dans le stand-up. Thomas Sii – CA VA BIEN SE PASSER

LA PETITE LOGE PARIS 2 RUE LA BRUYERE Paris

