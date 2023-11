Aubin Dala Sait Recevoir LA PETITE LOGE Catégorie d’Évènement: Paris Aubin Dala Sait Recevoir LA PETITE LOGE, 9 décembre 2023, PARIS. Aubin Dala Sait Recevoir LA PETITE LOGE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 19:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Si vous ne rigolez pas ça a été prouvé scienfiquement, c’est que vous êtes raciste. Formé dans les comedy clubs de Paris, Aubin lance son spectacle après l’avoir, entre autre, rodé en première partie de Panayotis Pascot, Jeremy Nadeau ou encore Pierre Thévenoux. Cookie addict, angoissé par Mars et ceinture noire de moments gênants. Aubin sait recevoir son public aussi bien que les galères dont il sait se relever. Aubin Dala Sait Recevoir Votre billet est ici LA PETITE LOGE PARIS 2 RUE LA BRUYERE Paris 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA PETITE LOGE Adresse 2 RUE LA BRUYERE Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LA PETITE LOGE latitude longitude 48.879011351093894;2.3366143432504507

LA PETITE LOGE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/