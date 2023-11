ALFRED H – Drôle de Vie LA PETITE LOGE, 26 novembre 2023, PARIS.

ALFRED H – Drôle de Vie LA PETITE LOGE. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 19:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LA PETITE LOGE présente Depuis 3 ans en jouant tous les soirs avec joie, j’ai réalisé que j’avais tout de même : « une Drôle De Vie ». On parlera de ma jeunesse dorée, de mon permis de conduire, d’un mariage raté, d’engagement politique et d’histoires de famille rigolotes … C’est un petit théâtre mais promis on va vivre un grand moment. Je crois que j’ai quelque chose d’unique à raconter. DDVééééééééééé « J’ai toujours aimé raconter des histoires, c’est le moment d’en écrire une avec vous » ALFRED H – Drôle de Vie

Votre billet est ici

LA PETITE LOGE PARIS 2 RUE LA BRUYERE Paris

22.0

EUR22.0.

