Vega LA PETITE LOGE

Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 21:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LA PETITE LOGE présente

Vega est râleur, de mauvaise foi et n'aime pas trop parler aux inconnus*. Mais aujourd'hui, il va faire un effort. Juste pour cette fois.

Issu d'une famille franco-espagnole qui papote plus qu'elle ne communique, Vega farfouille dans son histoire pour nous livrer des anecdotes sur son rapport aux traditions, à l'amour, à la franchise, à la paternité…

*Il a d'autres qualités : il est puéril aussi.

LA PETITE LOGE PARIS
2 RUE LA BRUYERE
Paris

