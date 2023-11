Umut Koker Les Essais LA PETITE LOGE, 18 novembre 2023, PARIS.

Umut Koker Les Essais LA PETITE LOGE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 18:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

« Arrête de juger et viens « . Avec une apparence en décalage de ce qu’il est réellement, Umut à un regard différent, une approche différente des rapports humains.Dans « Les essais d’Umut », vous retrouverez anecdotes hilarantes et grosses punchlines. Amateurs d’humour, vous serez servis. Le saviez vous ? Vous l’avez surement découvert dans les plus grand comedy club parisiens ou surement dans toute la france en première partie des artistes comme Roman Frayssinet, Kev Adams, Djimo, Jason Brokerss. Umut se lance pour la première fois dans un spectacle d’une heure, où il va enfin se dévoiler (et oui il a des émotions). Umut Koker Umut Koker

Votre billet est ici

LA PETITE LOGE PARIS 2 RUE LA BRUYERE Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici