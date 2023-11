Sam est un Garçon LA PETITE LOGE, 14 novembre 2023, PARIS.

Sam est un Garçon LA PETITE LOGE. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 19:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Comment devenir un homme quand on ne veut pas ressembler à son père ? Comme tous mes copains je disais » quand je serai grand, je voudrais ressembler à papa. » Alors j’ai fait du foot et il a aimé. J’ai ramené des coupes et il a aimé. Puis j’ai mis une robe et il m’a gifflé. Alors quand j’ai découvert le plaisir prostatique, j’ai préféré ne pas lui en parler. Je suis ni une femme ni un homo et je ne me reconnais pas dans les modèles hétéro, je fais quoi ? Un spectacle ? Et pour m’aider dans cette aventure, qui de mieux que Noémie de Lattre ? Qui de mieux qu’une femme hétéro avec les faux seins de ma mère et la moustache de mon père ? Sam est un Garçon

LA PETITE LOGE PARIS 2 RUE LA BRUYERE Paris

