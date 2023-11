Cet évènement est passé Marine Leonardi Mauvaise Graine LA PETITE LOGE Catégorie d’Évènement: Paris Marine Leonardi Mauvaise Graine LA PETITE LOGE, 9 novembre 2023, PARIS. Marine Leonardi Mauvaise Graine LA PETITE LOGE. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 21:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine. Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: « j’osais pas le dire ». Membre de la troupe du Jamel Comedy Club, Marine joue régulièrement au Paname Art Café, Point Virgule, et dans tous les comedy clubs. Vous pouvez également la retrouver sur Rire & Chansons. Marine Leonardi Mauvaise Graine Votre billet est ici LA PETITE LOGE PARIS 2 RUE LA BRUYERE Paris 22.0

