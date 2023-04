Hugo Pêcheur LA PETITE LOGE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Hugo Pêcheur LA PETITE LOGE, 5 avril 2023, PARIS. Hugo Pêcheur LA PETITE LOGE. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 19:30 (2023-04-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. S’il y a une chose à savoir sur Hugo c’est que toutes les décisions qu’il prend dans la vie c’est pour avoir l’amour des femmes. « Toutes les femmes doivent tomber amoureuses de toi » lui souffle l’enfant qu’il était (enfin qu’il est toujours hein) alors qu’une fille, ce serait déjà bien ? Et pourtant. Mais pourquoi vouloir toujours bien faire ? Le bonheur dépend-il du regard des autres ? Retraçez avec humour, l’histoire d’un petit garçon innocent qui à force de rêver d’amour, se perd dans la débauche et devient l’opposé de ce qu’il idéalise. Hugo Pêcheur Votre billet est ici LA PETITE LOGE PARIS 2 RUE LA BRUYERE Paris 22.0

