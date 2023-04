MAGALI GIO Bordel LA PETITE LOGE, 5 avril 2023, PARIS.

MAGALI GIO Bordel LA PETITE LOGE. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 21:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Un spectacle qui parle d’angoisses. Et c’est un peu le bordel. Quand on y pense, il y a tout un tas de choses qui sont vraiment très problématiques dans la vie. Et quand on y pense trop, ça crée même des nœuds dans le ventre ou la gorge qui sont tellement gênants que parfois on en perd le sommeil. Magali n’aime pas beaucoup ces nœuds mais comme elle vit avec, elle a jugé qu’il était important de partager ses constats et réflexions sur tous les trucs chiants qui l’empêchent de dormir. Au cas où ça pourrait aider. Bienvenue dans son bordel. Mise en scène : Juliette Fayet MAGALI GIO Bordel

Votre billet est ici

LA PETITE LOGE PARIS 2 RUE LA BRUYERE Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici