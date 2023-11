Intra Muros – La Pépinière Théâtre, Paris LA PEPINIERE THEATRE, 15 novembre 2023, PARIS.

LA PEPINIERE THEATRE (LIC.108.04.99) PRESENTE CE SPECTACLE INTRA MUROS Écrit et mis en scène par Alexis Michalik Avec en alternance : Jeanne Arènes, Clémentine Aussourd, Christopher Bayemi, Chloé Berthier, Raphaèle Bouchard, Hocine Choutri, Johann Dionnet, Jean Fornerod, Sophie de Fürst, Jean-Louis Garçon, Paul Jeanson, Aurélie Konaté, Ariane Mourier, Arnaud Pfeiffer, Jean-Philippe Ricci, Fayçal Safi, Marie Sambourg, Léopoldine SerreEt les musiciens Raphaël Bancou, Sylvain Briat, Raphäel Charpentier et Mathias LouisTandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours – et d’autres cachets – mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses anciennes actrices – accessoirement son ex-femme – et par une assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours… Informations pratiques :Salle climatiséeRéservation PMR : 01 42 61 44 16Attention, le spectacle commence à l’heure ! Veillez à arriver bien en avance (LE PLACEMENT N’EST PLUS GARANTI 3 MN AVANT LE SPECTACLE) Intra Muros Intra Muros

LA PEPINIERE THEATRE PARIS 7, rue Louis-le-Grand Paris

