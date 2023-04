Le Cercle des Illusionnistes – La Pépinière Théâtre, Paris LA PEPINIERE THEATRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LA PEPINIERE THEATRE (LR 217938/7939/7940) PRESENTE CE SPECTACLE LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES Écrit et mis en scène par Alexis MichalikAvec en alternance Joséphine Berry, Alexandre Blazy, Victor Boulenger, Charles Cabon, Adrien Cauchetier, Frank Cicurel, Olivier Claverie, Clotilde Daniault, Michel Derville, Olivier Dote Doevi, Céline Espérin, Matthieu Hornuss, Cloé Horry, Deborah Krey, Mathieu Metral, Camille Nicolas, Fannie Outeiro, Charline Paul, Guillaume Riant, Michel Robbe, Pénélope Rose, Thibault Truffert, Clyde Yeguete.Alexis Michalik nous fait vivre l'histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin …En 1984, alors que se déroule le championnat d'Europe des Nations, Décembre vole un sac dans le métro. Dans le sac, il trouve la photo d'Avril jolie. Il la rappelle, ils se rencontrent dans un café. Il va lui raconter l'histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, inventeur, magicien du XIXe siècle. Cette histoire les mènera tous deux sous le coffre d'une banque du boulevard des italiens, dans le théâtre disparu de Robert-Houdin, devant la roulotte d'un escamoteur, derrière les circuits du Turc mécanique, aux prémices du kinétographe, et à travers le cercle des illusionnistes.3 MOLIERES 2014 : Meilleur spectacle – Meilleure mise en scène – Révélation féminineInformations pratiques :Salle climatiséeRéservation PMR : 01 42 61 44 16Attention, le spectacle commence à l'heure ! Veillez à arriver bien en avance (LE PLACEMENT N'EST PLUS GARANTI 3 MN AVANT LE SPECTACLE)

