Tahnee – L’Autre – La Nouvelle Seine, Paris LA NOUVELLE SEINE, 30 décembre 2023, PARIS.

Tahnee – L’Autre – La Nouvelle Seine, Paris LA NOUVELLE SEINE. Un spectacle à la date du 2023-12-30 à 19:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

PENICHE METAMORPHOSIS – LA NOUVELLE SEINE (1- 1069880 / 2-1070462 / 3-1069881) PRESENTE : ce spectacle. « Tahnee aime porter des bagues au pouce, ses cheveux au naturel et certains cadeaux de Noël ! Elle aime aussi globalement faire ce qu’elle veut avec son corps. Mais ce que Tahnee préfère, c’est porter un regard décalé sur le monde d’aujourd’hui, un monde riche de diversités, culturelles, de genres, de sexualités. Et parce que le monde a besoin de joie, elle vient partager la sienne avec vous, vous prenez un ticket ? » La Nouvelle Seine – Restaurant, Bar, Théâtre DECOUVERTE ARTISTIQUE & CULINAIRE*La formule inclut une place pour le théatre et une formule entrée/plat ou plat/dessert hors boissons Pour les séances théatre à 19H, le diner sera à 20HPour les séances théatre à 19H30, le diner sera à 20H30Pour les séances théatre à 21H vous pouvez diner à 19h30 ou à 22hPéniche sans accès handicapésArrivée 30 min avant le spectacle.Métro Saint Michel ou Maubert Mutualité, Parking Parc Maubert. Tahnee Tahnee

LA NOUVELLE SEINE PARIS Face au 3, quai Montebello Paris

