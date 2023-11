Serine Ayari dans A L’aise – La Nouvelle Seine, Paris LA NOUVELLE SEINE, 22 décembre 2023, PARIS.

La PENICHE METAMORPHOSIS LA NOUVELLE SEINE (1- 1069880 / 2-1070462 / 3-1069881) présente : SERINE AYARI dans A l’aise Après avoir conquis le public francophone via des apparitions remarquées sur différents plateaux, cette tunisienne d’origine nous propose enfin son premier spectacle qui s’intitule A l’aise mais qui aurait très bien pu s’appeler “Sans filtre” tellement Serine balaye tous les sujets – et surtout ceux qui fâchent – avec une aisance incroyable. Préparez-vous pour la nouvelle tornade Ayari et installez-vous dans vos sièges, bien à l’aise !Le diner est à 1h30 avant la représentationInformations pratiques :Péniche sans accès handicapés, Métro Saint Michel ou Maubert Mutualité, Parking Parc Maubert. Sérine Ayari

LA NOUVELLE SEINE PARIS Face au 3, quai Montebello Paris

22.0

