La PENICHE METAMORPHOSIS LA NOUVELLE SEINE (1- 1069880 / 2-1070462 / 3-1069881) présente : FLORENT LOSSONMowgli Ne nous méprenons pas. Nous ne sommes pas ici dans la tradition immobile du stand-up. Mowgli est un spectacle énergique, nerveux, absurde et délicieusement sympathique. Dans Mowgli, Florent Losson nous parle entre autre de la sensation universelle d’être hors soi. D’être tous si différents que l’on en devient égaux. Florent Losson argue donc de ne pas être spécial, du moins pas plus qu’un autre. Plus que des sujets abordés, le spectateur en ressortira avec la sensation étrange de s’être fait un ami. Un gars bien, implacablement drôle et avec lequel on ne peut que passer une bonne soirée. Jeune oncle célibataire dont la balance commerciale est déficitaire, français d’origine et bruxellois depuis toujours, incapable de se servir efficacement des réseaux sociaux. Florent nous retrace son travail dans l’associatif dont il retire à la fois grande fierté et un pouvoir d’achat réduit. Il nous raconte son divorce aussi, qui aurait semblé plus racontable s’il eût été veuvage. Parce qu’après tout… Divorcer c’est bien. Mais à 32 ans n’aurait-ce pas été plus classe d’être veuf ? Veuf à 32 ans, franchement… Il y a un truc. Tant pis. En somme, Florent parle de sa condition et de notre condition à toutes et tous. Être des gens. N’être que cela, et tout cela à la fois. DECOUVERTE ARTISTIQUE & CULINAIRE La formule inclut une place pour le théatre et une formule entrée/plat ou plat/dessert hors boissons Pour les séances théatre à 19H, le diner sera à 20HPour les séances théatre à 19H30, le diner sera à 20H30Pour les séances théatre à 21H vous pouvez diner à 19h30 ou à 22h Informations pratiques :Péniche sans accès handicapés, arrivée 30 min avant le spectacle. Métro Saint Michel ou Maubert Mutualité, Parking Parc Maubert. Florent Losson

