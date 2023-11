Cet évènement est passé Louis Chappey dans Debout Dehors la Nuit LA NOUVELLE SEINE Catégorie d’Évènement: Paris Louis Chappey dans Debout Dehors la Nuit LA NOUVELLE SEINE, 12 novembre 2023, PARIS. Louis Chappey dans Debout Dehors la Nuit LA NOUVELLE SEINE. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 19:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. La PENICHE METAMORPHOSIS LA NOUVELLE SEINE (1- 1069880 / 2-1070462 / 3-1069881) présente : Venez voir mon spectacle parce que c’est la meilleure chose que j’ai jamais faite !Informations pratiques :Péniche sans accès handicapés, arrivée 30 min avant le spectacle. Métro Saint Michel ou Maubert Mutualité, Parking Parc Maubert. Louis Chappey Louis Chappey Votre billet est ici LA NOUVELLE SEINE PARIS Face au 3, quai Montebello Paris 17.0

EUR17.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA NOUVELLE SEINE Adresse Face au 3, quai Montebello Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LA NOUVELLE SEINE latitude longitude 48.85141811247796;2.3499209235702248

LA NOUVELLE SEINE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/