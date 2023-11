Rosa Bursztein dans Rosa – Tournée LA NOUVELLE EVE, 27 novembre 2023, PARIS.

Rosa Bursztein dans Rosa – Tournée LA NOUVELLE EVE. Un spectacle à la date du 2023-11-27 à 20:00 (2023-11-13 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

Rosa Bursztein nous parle d’amour, en commençant par un air des parapluies de Cherbourg ! C’est en pyjama, dans sa totale intimité qu’elle livre ses pensées, se confie sur ses parents intellos névrosés… et raconte joyeusement les hauts et les bas, les tabous de la sexualité ! C’est chic, cash et surtout très drôle. « On peut aimer parler de sexualité de façon rigolote, être féministe et rester romantique ! » Rosa Bursztein Rosa Bursztein

LA NOUVELLE EVE PARIS 25, rue Pierre Fontaine Paris

