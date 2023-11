GLAMOUR AND GARTERS LE GALA BURLESQUE LA NOUVELLE EVE, 18 novembre 2023, PARIS.

Tenue de Gala exigée Ouverture des portes à 19h30 Le Paris Burlesque Show est une interprétation moderne et sensuelle du Cabaret qui accueille un public adulte pour un dîner-spectacle exceptionnel fusionnant théâtre, burlesque, musique live, cirque et glamour.Soyez des nôtres pour partager une soirée de Gala hors du temps à la Nouvelle Eve.PROGRAMME :• 20h00 – 20h45 : COUPE de bienvenue & PRÉ-SHOW• 21h00: DINER SPECTACLE sur mesure15 artistes talentueux de la scène Burlesque en totale immersion avec le publicUn dîner gastronomique imaginé par notre Chef, accompagné de musiciensUne bouteille de Champagne ou Vin (Prestige) comprise pour deux personnes selon la formule• 23h30 – 02h00 : DANCING SHOW avec DJ setL’évènement s’anime avec notre DJ pour laisser place à une soirée dansante sur la scène de la Nouvelle Eve et des show encore plus enflammés Catégorie 1 : Diner Spectacle + ChampagneCatégorie 2 : Diner Spectacle + VinCatégorie 3 : Spectacle + ChampagneParis Burlesque Show rassemble les meilleurs talents français, européens et internationaux.L’expérience est immersive et inédite à Paris, un spectacle nouvelle génération ou les clients deviennent partie intégrante du show.La direction se réserve le droit d’entrée.

LA NOUVELLE EVE PARIS 25, rue Pierre Fontaine Paris

