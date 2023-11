D.I.V.A Opus 2 – La Nouvelle Eve, Paris LA NOUVELLE EVE, 11 novembre 2023, PARIS.

D.I.V.A Opus 2 – La Nouvelle Eve, Paris LA NOUVELLE EVE. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

F&M Production (L-R-20-7294) présente ce spectacle. D.I.V.A Opus 2Après avoir conquis plus de 80.000 spectateurs, nos 4 divas sont de retour avec un nouveau spectacle, 5 nouvelles réductions d’opéras qui passeront au travers du prisme de leur esprit loufoque : les Noces de Figaro (Mozart), Faust (Gounod), Rigoletto (Verdi), Lucia di Lammermoor (Donizetti), la Vie Parisienne (Offenbach).Fortes de leur première rencontre avec le public, les divas, libérées, explorent les moindres recoins de leur folie et de leur fantaisie avec une nouvelle esthétique démesurée et très colorée.Sur ce nouvel opus, D.I.V.A passe à un niveau supérieur ; le choix du répertoire, plus audacieux, explorant de nouvelles œuvres, de nouvelles sonorités, fera découvrir sous un nouveau jour 5 grands opéras dont certains moins connus du grand public.Les personnages évoluent, dévoilant de nouvelles facettes de leurs personnalités, plus complexes et seront accompagnés comme toujours de leur fidèle quatuor à cordes.ArtistesChanteuses : Flore Philis / Marie Menand /Alexandra Hewson / Marie-Laure CoenjaertsQuatuor à Cordes : Albane Genat /Alice Bourlier / Robin Kirklar / Dimitri TsypkinMise en scène & Direction Artistique : Manon SavaryCollaboratrice Artistique : Anita RobillardTranscriptions Musicales : Stéphane GassotCostumes : Manish AroraAccessoires : Maguelonne PessaqueChorégraphe : Anouk VialeMaquillage : Christophe MeccaPerruques : Christophe MeccaCréation Lumières : Pascal NoëlIngénieur du Son : Jean-Louis WaflartPhotographe: Jonathan IcherAides & Subventions : CNM, ADAMISoutiens : Théâtre de Roanne, Sud-Est Théâtre (EPT Grand-Orly Seine Bièvre)Informations pratiques :Genre(s) : spectacle musical, opéraDurée : 1h20Réservation PMR : 01 42 64 49 40 D.I.V.A Opus 2 D.I.V.A Opus 2

Votre billet est ici

LA NOUVELLE EVE PARIS 25, rue Pierre Fontaine Paris

39.0

EUR39.0.

