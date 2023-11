Clara Morgane Au 7ème – La Nouvelle Eve, Paris LA NOUVELLE EVE, 7 novembre 2023, PARIS.

Clara Morgane Au 7ème – La Nouvelle Eve, Paris LA NOUVELLE EVE. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 69.0 à 89.0 euros.

Kalmia productions LR206738 présente : ce spectacle. Pour son tout nouveau spectacle, Clara Morgane vous fait voyager au pays du scandale… Entre folles performances, danse, acrobaties, effeuillages burlesque et humour, Clara s’entoure de femmes sublimes et surprenantes ! Embarquez pour un voyage sulfureux retraçant l’histoire du genre féminin.Sur scène, 7 femmes artistes, 7 chansons pour 7 tableaux audacieux qui donnent vie aux chansons que Clara chante en live.Préparez-vous à être surpris délicieusement… A savoir : Interdit aux personnes mineures A savoir : Tarif Pack (entrevue avec l’artiste après spectacle) Genre : Spectacle Musical Metteur en scène : Auteur : Artiste : Clara Morgane Lieu/Salle : La nouvelle Eve Adresse du Lieu : 25 rue Pierre Fontaine – 75009 Paris Date(s) : les mardis à 20h du 7 novembre 2023 au 27 février 2024 Relâche(s) : Le 02 et 09 janvier 2024 Horaire(s) : 20h Durée : 1h30 Tarif Package = Entrevue avec l’artiste Clara Morgane Clara Morgane

Votre billet est ici

LA NOUVELLE EVE PARIS 25, rue Pierre Fontaine Paris

69.0

EUR69.0.

Votre billet est ici